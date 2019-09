P8-Herbstfest 2019

Für das soziokulturelle Zentrum in der Karlsruher Nordstadt und seinen Betreiberverein Panorama gab’s im vergangenen Halbjahr schon viel zu feiern.

Eine verdiente städtische institutionelle Förderung und den Bundesmusikpreis „Applaus“ in Verbindung mit einem jeweils fünfstelligen Geldsegen. Zum dritten P8-Jubiläum wird aus dem Sommer- ein September-Herbstfest. Rund um die Info-, Ess- und Trinkstände läuft wie immer massig Livemusik.

Die Berliner Chanson-Punker The Incredible Herrengedeck haben ihr neues Album „Molli & Korn“ dabei; ebenfalls aus Berlin kommen War With The Newts (Moshpit-HC-Punk). Auf den hinteren Plätzen spielen Alien Fight Club (Melodic Punkrock, Bonn), Thee Irma & Louise (DIY-Garage, Bern) und die Karlsruher Kapellen Candy (Glitterplüschpunk) und In Decision (Dark Wave). -pat