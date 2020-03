Palm Valley & The Brew

Das aus Gitarrist und Leadsänger Jason Barwick, Schlagzeuger Kurtis Smith und dessen bassendem Vater Tim bestehende Mehrgenerationen-Britrock-Trio ist mit seinem aktuellen Studioalbum „Art Of Persuasion“ auf Achse.

The Brew gelten als exzellente Liveband, die zu ihren 70er-Roots steht, aber auch von neuzeitlicheren Acts wie The Black Keys, Rage Against The Machine oder Kasabian beeinflusst ist. Am Vorabend präsentieren die Karlsruher Alternative Rocker Palm Valley nach fünf Jahren Release-Pause ihre neue EP. -pat