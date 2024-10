Die Schwester von Robert Rodriguez ist ein ebenso flamboyanter Charakter wie jene Figuren, die die Filme des Kultregisseurs bevölkern.

Die aus der texanischen Musikhochburg Austin stammende Sängerin spielte Nebenrollen in u.a. „Desperado“, „Spy Kids“, „Machete Kills“ oder „Sin City“ und schrieb Filmmusiken für „Once Upon A Time In Mexico“ oder Tarantinos „Hell Ride“.

In ihrem eigenen Soundgewand vereint Patricia Vonne Rock, Folk, Flamenco, Tex-Mex und Latin zu einem verführerischen, staubtrockenen Wüstenrock, gepaart mit den Corridas und Rancheras aus ihrem mexikanischen Erbe. -pat