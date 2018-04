Sie ist die Schwester des „From Dusk Till Dawn“-Regisseurs Robert Rodriguez.

Seit Jahren pendelt Patricia Vonne zwischen Musik und Film, spielte Nebenrollen u.a. in „Desperado“, lernte dabei Tito & Tarantula kennen, wurde als Bandmitglied engagiert und finanzierte so ihr Solodebüt.

„Top Of The Mountain“ ist Album Nummer sieben und vereint in seinem Wüsten-Sound neben Rock und Folk flamboyante Elemente wie Flamenco, Latin und zweisprachigen Tex-Mex, der einen ebenso in den Stuhl drückt wie der große Zeh von Santanico Pandemonium. -pat