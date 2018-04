Pavel & Ariel / Elvira & The Soulicitors

Songs in ungewöhnlicher Instrumentierung präsentieren der klassische Gitarrist Pavel Chlopovski und Michael Ariel Friedmann (Harfe, Flöten und anderes) am Fr, 27.4. ab 20 Uhr.

Tags drauf spielen Elvira & The Soulicitors (Sa, 28.4., 21 Uhr) Soul-Funk-Rock. Die Karlsruher Band um Sängerin Elvira Novello verbindet gefühlvollen Soul mit trockenem Funk und treibendem Rock. Ihr Repertoire reicht von Stevie Wonder bis Queens Of The Stone Age. -rw