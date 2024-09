Die von David Suhrkamps unverwechselbarer, weil extrem hoher Falsettstimme getragene Mischung aus Klassik, Rock, Folk und Pomp rund um ihren Kulthit „Julia“ gehört heute zur Substanz des Progressive Rock.

Nach den Alben „Pampered Menial“ und „At The Sound Of The Bell“ von 1975 und ’76 war bis Anfang der 90er erst mal nichts mehr von Pavlov’s Dog zu vernehmen. Zuletzt konnte sich das Septett aus St. Louis 2018 für „Prodigal Dreamer“ von der Musikpresse feiern lassen; aktuell arbeitet die Band an einem neuen Album, das noch zur „The Half-Century“-Tour erscheinen soll. -pat