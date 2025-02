Pawel Popolski / Simin Tander & Jens Düppe

Von den rasenden Rhythmen der „Cheavy Metal Polka“ („Chighway To Chell“) bis zur „chammercharten Electro-Polka“ („Chit Me Baby One More Time“) spannt Pawel Popolski den musikalischen Bogen seiner neuen „Polka Mania!“ (20 Uhr).

Parallel im kleinen Saal: die Deutsch-Afghanische Sängerin und Komponistin Simin Tander im Duo mit Impro-Experte Jens Düppe, der gleichzeitig Schlagzeug, Klavier und elektronische Effekte bedient und bei „Drops Of Happiness“ für den Flow sorgt (20.30 Uhr). -pat