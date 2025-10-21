Pete Roth Trio feat. Bill Bruford

Popkultur // Artikel vom 21.10.2025

Pete Roth Trio (Foto: Robin Goldsmith)

Mit Progrockbands wie Yes, UK oder King Crimson hatte Bill Bruford Maßstäbe gesetzt, Stadien und Hallen bespielt.

Aber auch weiterhin gerne in den eigenen Projekten wie Bruford oder Earthworks experimentiert und stets die Bewunderung der Schlagzeugkollegen auf sich gezogen. Eigentlich hatte die Drumlegende die Trommeln längst an den Nagel gehängt, doch fing der Brite wieder Feuer und ist seit 2022 festes Mitglied des jazzigen Pete Roth Trios. -rw

Di, 21.10., 20 Uhr, Tollhaus, Karlsruhe

