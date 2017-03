Der 1981 geborene amerikanische Trompeter zählt zu den vielseitigsten Köpfen der neuen Jazz-Generation.

Ausgebildet am renommierten New Yorker Oberlin College versteht es Peter Evans vor allem live wie bei dieser „SWR2 Now Jazz-Session“, sein Publikum durch inspirierende Kompositionen, experimentelle Spieltechniken und atemberaubend schnelle, wilde, aber immer treffsichere Soli in seinen Bann zu ziehen. -pat