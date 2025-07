In den letzten Motörhead-Jahren covert deren langjähriger Gitarrist mit seinen Söhnen und „Attack! Attack!“-Sänger Neil Starr die Stones – augenzwinkernd benannt als Phil Campbell’s All Starr Band.

Was als Birthdaykappelle seinen Anfang nahm, wurde nach Lemmys Tod eine ernste Sache mit eigenen Tracks – Phil Campbell & The Bastard Sons Todd (Gitarre), Tyla (Bass) und Dane (Drums), dazu seit 2022 Joel Peters am Leadgesang. Das Debütalbum „The Age Of Absurdity“ ging bei den „Metal Hammer Awards“ 2018 mit Bestmarke durch den Poll und der 2023 releaste Drittling „Kings Of The Asylum“ setzt dort an, wo „We’re The Bastards“ drei Jahre zuvor aufgehört hatte: bei bei vollmundig-knalligen Heavy-Rock-Stücken, allem voran die Burnernummer „Strike The Match“.

Wenn Phil Campbell & The Bastard Sons zwischen den großen Festivals Station in der Stadtmitte machen, gibt’s die seltene Gelegenheit, die 32 Jahre an der Seite von Lemmy Kilmister spielende Legende ohne Stage Barriers zu erleben! -pat