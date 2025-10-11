Neben Steve Reich ist der Amerikaner Philip Glass Miterfinder und der bedeutendste und einflussreichste Protagonist der Minimal Music.

1968 gründete er das Philip Glass Ensemble in New York City als Laboratorium für seine Musik. Ziel war es, eine Aufführungspraxis zu entwickeln, die den einzigartigen technischen und künstlerischen Anforderungen seiner Kompositionen gerecht wird; viele der berühmtesten Werke von Glass wurden eigens für das PGE geschrieben.

So auch Musiktheaterprojekte wie „Einstein On The Beach“ oder „1.000 Airplanes On The Roof“ und die berühmten Soundtracks zu Filmen wie „Koyaanisqatsi“, „Powaqqatsi“ und „Naqoyqatsi“. -rw