Philipp van Endert New Trio

In Sachen geschmackvoller Gitarren-Jazz ist Philipp van Endert ganz vorne mit dabei.

„Er kann mit wenigen Tönen mehr erzählen als selbst die wendigsten Saitenflitzer“, schwärmt der „Musikexpress“. „Ruhe, große Klarheit, Transparenz noch in den kompliziertesten Kontexten“, lobt das „Jazz Podium“.

Mit Bassist André Nendza sowie Christian Kappe an Trompete und Flügelhorn hat der internationale gefragte Gitarrist sein New Trio geformt, das in kleiner Besetzung Großes vollbringen will. Wer von Saitenmagie nicht genug bekommt, kann sich schon tags zuvor eingrooven: Das Duo Tobias Langguth/Johannes Schädlich erobert das weite Feld zwischen Jazzstandards, Latin und Bluesrock. -er