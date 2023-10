Phillip Boa And The Voodooclub

Er ist der Early Adopter des DIY-Prinzips.

Auf Constrictor Records hat Phillip Boa in seinen Anfangsjahren als erster Künstler hierzulande alles selbstständig gemanagt – Songwriting, Produktion, Label, Verlag und Agentur. Mit seinem international zu den renommiertesten deutschen Bands zählenden Voodooclub präsentiert er ihren vom britischen Post-Punk und Indie-/Alternative Rock beeinflussten Avantgarde-Pop in einer „Special Best of Show“. -pat