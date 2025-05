Pinot And Rock 2025

Umgeben von Reben und Rhein vereint das „Pinot And Rock“-Festival nur wenige Autominuten von Freiburg entfernt das Beste aus Genusskultur und Musik von Rock über Pop und Indie bis Rap.

Angeführt von Snow Patrol (Fr, 21.30 Uhr), Travis (Fr, 18.30 Uhr) mit seinem exklusiven Deutschlandkonzert, Lynyrd Skynyrd (Mi, 20.30 Uhr), Melissa Etheridge (Mi, 18 Uhr), den Sportfreunden Stiller (Fr, 16 Uhr), Jan Delay und Disko No. 1 (Sa, 21 Uhr), Álvaro Soler (So, 20.30 Uhr) und Montez (Do, 20 Uhr) umfasst das Line-up auf Badenbühne und Kaiserstuhlbühne u.a. Max Herre & Joy Denalane (Sa, 18 Uhr), die No Angels (So, 17.30 Uhr), Juli (Sa, 19.30 Uhr), Stefanie Heinzmann, Selig (Fr, 20 Uhr), Tom Twers (Do, 19 Uhr), Ness (Do, 16 Uhr), 1986zig (Do, 19.45 Uhr) Raum 27 (Do, 17 Uhr) und Madeline Juno (Do, 15.15 Uhr). Auch der musikalische Nachwuchs kommt zum Zug: über den nur für regional verwurzelte Bands offenen „Talent Contest“ wurden Emu (Sa, 14 Uhr), Haive (Fr, 15 Uhr) sowie Momo und die grauen Herren (Fr, 15.30 Uhr) ausgewählt.

Jeder Tag ist auf einen musikalischen Schwerpunkt und Kulturkreis zugeschnitten; alle Auftritte bieten mit mind. 90 Minuten die volle Konzertlänge! Das Generationen und Genres verbindende musikalische Line-up ergänzt der Festivalinitiator, Winzer Fritz Keller, mit einem charmanten Winzerdorf, wo erlesene Weine aus der Region, feine Kulinarik von renommierten Sterneköchen und liebevoll kuratierte Foodtrucks auf die Besucher warten, garniert von einem Rahmenprogramm.

Und auch der Nachwuchs ist willkommen: Mit Familientickets, Kinderkonditionen und einer Kleinkunstbühne bietet „Pinot And Rock“ ein vielfältiges Angebot für alle Altersgruppen – sei es mit den Fußballtricks von Jannik Freestyle (So, 14.30 Uhr) oder den „Boom Schakkalakka“-Ohrwurmraps des Kult-Nashorns Dikka (So, 13 Uhr). -pat



Mitmachen & Gewinnen: INKA verlost 2 x 2 Tickets für „Pinot And Rock“, wobei sich die Gewinner den Festivaltag aussuchen dürfen. Teilnahme per E-Mail an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichworte „Pinot And Rock“ sowie Angabe des Wunschdatums und Postadresse (!) bis So, 15.6. Wer sich nicht auf die Glücksfee verlassen möchte, bucht unter tickets.inka-magazin.de.