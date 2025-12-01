Pöbel MC
Popkultur // Artikel vom 13.12.2025
Der bei Audiolith releasende Rostocker betreibt Hochleistungssport zwischen Empowermentsprechgesang und wuchtigen Drumstafetten! 2024 verleiht sich Pöbel MC mit seinem dritten, im Reclam-Stil aufgemachten Album den Doktortitel.
Sinnbild für seinen intellektuellen Anspruch mit Street Credibility. Und so dauert es beim Livehybrid aus Punchlinegewitter, gesellschaftskritischer Lehrstunde und Bierdusche nicht bis zum „Hardbass-Techno-Armageddon“-Abgang mit Alter Ego Multilingual Mike, bis der Vibe einem amtlichen Punkkonzert in nichts nachsteht! -pat
Sa, 13.12., 20 Uhr, Substage, Karlsruhe
