Der bei Audiolith releasende Rostocker betreibt Hochleistungssport zwischen Empowermentsprechgesang und wuchtigen Drumstafetten! 2024 verleiht sich Pöbel MC mit seinem dritten, im Reclam-Stil aufgemachten Album den Doktortitel.

Sinnbild für seinen intellektuellen Anspruch mit Street Credibility. Und so dauert es beim Livehybrid aus Punchlinegewitter, gesellschaftskritischer Lehrstunde und Bierdusche nicht bis zum „Hardbass-Techno-Armageddon“-Abgang mit Alter Ego Multilingual Mike, bis der Vibe einem amtlichen Punkkonzert in nichts nachsteht! -pat