Nicht erst seit seinem 2017er Full-Length-Debüt „The Mortal Coil“ schart das Newcomer-Quintett aus Sydney eine rasant wachsende globale Fanbase um sich.

Ihr Straight-In-Your-Face-Metalcore belebt das Genre mit umwerfenden Vocals und fetten Melodien und verliert trotz paar Clean-Parts auf keinem Track an Härte. Special Guests: Bad Omens (Los Angeles) und Our Hollow, Our Home (Southampton). -pat