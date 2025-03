Popnetz Meeting 2025

Zum Networking-Event der Musikszene in Karlsruhe und Region werden in Workshops und Diskussionsrunden Branchenthemen aufgegriffen und im Rahmen eines Panels („Getting Professional Without Getting Lost“) mit Experten und Gästen (u.a. Mickela) vorgestellt.

Ein weiterer fester Programmpunkt ist das Vortreffen der aktuellen „New Bands Festivals“-Teilnehmer. -pat