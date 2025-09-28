Postcards & Interbellum

Bekannt und beliebt von vielen Shows in Karlsruhe sind die Beiruter Postcards.

Das Trio um Sängerin Sabra spielt Shoegazer-Dream-Indie-Pop, der satte Indiegitarren mit ätherischem Gesang und verträumten Melodien kombiniert. Sie bringen den libanesischen Künstler Interbellum mit, der sich in seinem Soundmix aus akustischem Folk, Psychedelia oder melodischem Pop-Rock auch den Traumata der endlosen Gewaltzyklen in seiner Heimat widmet. -rw