Postcards & Interbellum
Popkultur // Artikel vom 28.09.2025
Bekannt und beliebt von vielen Shows in Karlsruhe sind die Beiruter Postcards.
Das Trio um Sängerin Sabra spielt Shoegazer-Dream-Indie-Pop, der satte Indiegitarren mit ätherischem Gesang und verträumten Melodien kombiniert. Sie bringen den libanesischen Künstler Interbellum mit, der sich in seinem Soundmix aus akustischem Folk, Psychedelia oder melodischem Pop-Rock auch den Traumata der endlosen Gewaltzyklen in seiner Heimat widmet. -rw
So, 28.9., 18 Uhr, Kohi, Karlsruhe
