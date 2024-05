Powder For Pigeons, Bierdosenkonzert & Weidenreigen

Ihre weiten Soundsphären aus dem australischen Outback machen den Anschein, als wäre hier eine ausgewachsene Kapelle am Werk.

Dabei sind der von Down Under stammende Rhys Jones (Gesang/Gitarre) und seine deutsche Ehefrau Meike (Drums) aka Powder For Pigeons nur zu zweit, wenn sie ihren an 90er-Ikonen wie Helme oder Queens Of The Stone Age erinnernden Mix aus Alternative Rock, Stoner und Grunge vor sich hertreiben. Local Support: Mess Up Your DNA (Crossover/Funk Metal, Fr, 17.5., 21 Uhr).

Beim „Bierdosenkonzert“ (Sa, 18.5., 21 Uhr) ballern Schlecht, Dosenbier und Oh Jesses (Deutsch-)Punk um die Ohren, dazu gibt’s Büchsenbier – what else?

Den „Weidenreigen“ (So, 19.5., 19 Uhr) absolvieren dann das nach einer uralten indonesischen Religion benannte Pariser „Occult Rock“-Instrumentaltrio Aluk Todolo, Sum Of R und ihre „Dissonant Psych-Rock“-Alter-Egos von Ural Umbo, das niederländische Duo Iskandr und SMR.TNI, die ihrem Impro-Noise durch Tanz eine physische Komponente zuteil werden lassen. -pat