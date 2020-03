Powder For Pigeons

Ihre weiten Soundsphären aus dem australischen Outback machen den Anschein, als wäre hier eine ausgewachsene Kapelle am Werk.

Dabei sind der von Down Under stammende Rhys (Gesang/Gitarre) und seine deutsche Ehefrau Meike (Drums) nur zu zweit, wenn sie ihren an 90er-Ikonen wie Helmet, Monster Magnet oder Faith No More erinnernden Mix aus Alternative Rock, Stoner und Grunge vor sich hertreiben. Heute Abend gibt’s einen Vorgeschmack auf das für 2020 versprochene PFP-Album „Tectonic Crust“. -pat