Pre-Halloween Dudefest 2024

Das „Dudefest“ am Abend vor Allerheiligen wird dieses Jahr einen Tag vorgezogen, um Terminkollisionen mit den anderen Halloween-Events in der Stadt zu vermeiden.

Das Line-up ist extrem abwechslungsreich: Die Kollaboration von The Body & Dis Fig gibt sich mit „Orchards Of A Futile Heaven“ experimentell-intensiv. Living Gate, ein Kollektiv aus Amenra-, Wiegedood- und Yob-Members, schlägt straight in die Magengrube.

Typhuzz haben mit ihrem selbstbetitelten Debüt gleich mal das regionale Stoner/Doom-Album des Jahres abgeliefert. Was auch darauf zurückzuführen ist, dass einige bekannte Gesichter wie Sänger und Gitarrist Max Mörmann (Astrokraut) Teil der Band sind – so auch beim Opener, dem ebenfalls aus Karlsruhe stammenden Darkwave/Shoegaze/Electro-Trio Bleak Monday. -pat