Predatory Void & Hippie Death Cult

Die zweite der beiden „Dudefest“-November-Clubshows holt eine der momentan spannendsten Bands der härteren Musikszene aus dem belgischen Ghent nach Karlsruhe.

Predatory Void, die female-fronted Atmo-Noise-Doom- und Black-Sludge-Metal-Band mit Amenra-Mitgliedern: Getragen von Tim De Gieter (Bass) und Lennart Bossu (Gitarre) frönen sie mit Sängerin Lina R dem düster-treibenden Sound auf „Seven Keys To The Discomfort Of Being“. Support sind Captivated (ebenfalls female-fronted, Karlsruhe, Mo, 20.11.).

Außerdem pflügen die auf dem kultigen Label Heavy Psych Sounds releasenden Hippie Death Cult (Foto) ihren erdigen Stoner-Doom-Rock aus Portland in die Gehörgänge, wenn sie ihr aktuelles Album „Helichrysum“ promoten. Support: Lunatic Spirit (Stoner/Doom, Karlsruhe; Di, 7.11.). -pat