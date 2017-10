Sie sind die erfolgreichste Modern-Rock-Band Südafrikas.

Neben zahllosen Nummer-eins-Hits erlangten alle sechs bisher veröffentlichten Studioalben von Prime Circle in ihrer Heimat mehrfachen Platin- und Goldstatus. Mit „Ghost“ hat das Quintett aus Johannesburg vergangenes Jahr auch in Deutschland eine Radiosingle veröffentlicht, die über Monate von Berlin bis an den Bodensee gespielt wurde. Wer bereits zur Hörerschaft zählt, kann sich doppelt aufs Konzert freuen, das neue Album „If You Don’t You Never Will“ ist angekündigt. -pat