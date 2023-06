Sie sind nicht weniger als „Planet Earth’s First And Only Death Sludge Band“.

Vor zehn Jahren haben Primitive Man aus dem Epizentrum Denver heraus mit dem Debüt „Scorn“ ihre Beben um den Globus geschickt; seit März manifestieren sich die Riffs von vernichtender Monotonie, prähistorisch-postapokalyptisches Gebrüll und die markzersetzenden Wellen aus Feedback und Noise auf der neuen Five-Track-Scheibe „Suffocating Hallucination“. Beistand kommt von Sedhate (Sludge, Tübingen) und Pilori (Deathgrind, Frankreich). -pat