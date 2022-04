Proberaum-Notstand in Karlsruhe

Das Popnetz ruft in Koop mit der IG MusikerInnen und dem Bandprojekt Karlsruhe den „Proberaum-Notstand“ aus.

„Proberäume sind rar in unserer Stadt und während in der Karlsruher Nordstadt gerade wieder Räume abgerissen werden, in denen MusikerInnen geprobt haben, entsteht an andere Stelle – nichts, zumindest nichts Konkretes. Zwar gibt es Lichtblicke, wie etwa die neuen Proberäume im P8 und auch im Gebäudekomplex des Gotecs werden wohl wieder Räume geschaffen. Dennoch: Der Mangel ist immens, unsere lebendige Kreativ,- Musik- und Bandszene ist in ihrem Bestehen gefährdet. Wir begeben uns auf Raumsuche und rufen jeden dazu auf, das auch zu tun! Helft mit, damit unsere vielfältige Musikszene überlebt und meldet Euch bei popnetz@substage.de wenn ihr freie Räume habt, die zur Nutzung als Proberaum geeignet sind“, so die Initiatoren der vom Kulturamt supporteten Popnetz-Kampagne.