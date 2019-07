Proto Idiot & D.I.

Dass das Manchester-Trio humorvollen Neo-Garage-Punk zockt, kann man schon am Bandnamen ablesen.

Dafür kombinieren Proto Idiot frühe Wire-Sounds mit Reatards-Ranz, Ausmuteants-Drive, trashig nach vorn gedroschenen Melodien und schrägen Lyrics.

Am Abend drauf wird’s geschichtsträchtig bei den Genrepionieren D.I. um Gründungsmitglied und Ex-Adolescents-Drummer Casey Royer (Gesang), die das erste Mal seit 1993 wieder auf Tour gehen! Auch die Brüder Eddie und Joey Tatar (Bass/Schlagzeug) sowie Clinton Calton (Gitarre) waren Teil der frühen kalifornischen Punkszene, was D.I. auch heute noch in Klang und Attitüde widerspiegeln. Support: The Dahlits. -pat