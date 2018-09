Psyka Festival Vol. 4

2017 pausierte das „Psyka Festival“ mangels Verfügbarkeit der Stammlocation. Und obwohl die Fleischmarkthalle immer noch saniert wird, zählt die Reihe jetzt eins hoch.

: Im Ballroom der Walhalla spielen an zwei Abenden zwölf Bands aus den Genredunstkreisen Psychedelic, 60er- und 70er-Retro, Stoner und Progressive Rock. Das Line-up: The Spacelords, Les Lekin, Fatso, Phono One und Automatism (Fr) sowie Vibravoid, Da Captain Trips, Cosmic Fall, Aerolith, The Alligator Wine, Wolf Prayer und Cracked Machine, das UK-Signing der vergangenes Jahr gegründeten Psyka Records, die bei der „Label Night“ (Fr, 12.10., 20 Uhr, Dorfschänke) außerdem Projekt FX3, Sonicatomic und Elara vorstellen. -pat