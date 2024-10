Psyka Festival Vol. 5

Internationale Undergroundbands aus diversen Progspielarten von Kraut über Stoner bis Space Rock bilden das zweitägige Line-up beim fünften „Psyka Festival“.

The Sonic Dawn (Acid Rock, Dänemark), Sýček (Proto Kraut/Noise Rock, Tschechien), Krstní Otcovia (Kraut/Indie/Post-Punk, Slowakei), Pyramid (Psych/Stoner, Nürnberg), Sound Of Smoke (Psych/Blues-Rock, Freiburg), die Italiener Mr. Bison (Heavy Psych/Stoner), Clustersun (Shoegaze/Psych/Post-Punk) und Giöbia (Neo Psych/Acid Rock) sowie Empty Full Space (Kraut/Space Rock) und Karkara (Heavy Psych/Oriental Rock) aus Frankreich.

Für alle, die erst mal unverbindlich reinhören wollen, gibt’s die kostenlose Warm-up-Party (Do, 31.10., 21 Uhr) mit den Karlsruhern Transporter (Art-Punk) und Do The Moon (Hillbilly-Driven-Psych-Folk) sowie Black Ocean’s Edge (Heavy-Psych-Rock) aus Ulm. -pat