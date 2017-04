Psyka Underground Experience 2017

Wegen Renovierungsarbeiten in der Fleischmarkthalle lässt das vierte „Psyka“-Festival bis Herbst 2018 auf sich warten.

Dafür gibt’s dieses Jahr die dreitägige „Underground Experience“ im P8. Angeführt wird das Line-up mit 21 Bands aus Psychedelic, Stoner, Space, Progressive und Krautrock von Uluru, Zone Six, Wolvespirit, Las Robertas, Ad’absurdum, Sonicatomic, The Sonic Dawn, Alpha Nord, Sendelica, Triptonus, -Kozmotron und Kalamata.

Anstelle eines Tickets werden Festivalgänger zu Psyka--Fördermitgliedern – online, beim Psyka-Konzert (Sa, 29.4., 19.30 Uhr, Dorfschänke) mit Ruby The Hatchet (Heavy Psych und Einseinseins (Spacekraut), an der Abendkasse oder bei uns: INKA verlost eine Jahresmitgliedschaft im Wert von 65 Euro. Teilnahme per E-Mail bis Mo, 15.5. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Underground Experience“. -pat