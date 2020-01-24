Pub Quiz meets Karaoke
Popkultur // Artikel vom 24.01.2026
Wie beim Oktober-Auftakt geht’s in fünf spaßigen und preisgekrönten Runden über die Popkultur.
Danach Karaoke auf der Hackerei-Bühne, wo sonst die Bands stehen. -pat
Sa, 24.1., 20 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe
