Public Display Of Affection & Walpurgisnachtdance

Pop, Tanz, Farbe: Mit P.D.O.A. hat Berlin mal wieder einen Act, der die Grenzen zwischen Musik und Performance pulverisiert.

Das international besetzte Mixed-Media-Kunstprojekt hatte schon ein Arte-Konzert, Auftritte in Südkorea und Polen, Performances in Galerien oder der legendären Berliner 8mm Bar. Madeleine Rose, gebürtige Australierin, ist Texterin, Sängerin und auf der Bühne das Epizentrum der Band. Lewis Lloyd macht Filme und ist mit seiner Band Plattenbau seit Jahren international aktiv. Drummer Anton Remy (Band Bakery From Baketown Collective Shoneberg) und der Multiinstrumentalist und Sänger Jesper Munk, mit Rose Mitbegründer der Band, vervollständigen das Line-up.

Man darf sich freuen auf eine hochmusikalische wilde Crossmediashow! Im Anschluss „Walpurgisnachtdance“ mit verschiedenen DJs. -rw