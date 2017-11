Radare & Nyos

Die in Wiesbaden/Leipzig ansässige Doom-Band Radare kann man, wenn man will, ein bisschen mit Bohren & Der Club Of Gore vergleichen.

Auch sie spielen mit Tempi und Atmosphären und entwickeln Kompositionen, die von Rhodes Piano, Jazzbesen, Bläsern und Tremolo-Gitarren bevölkert sind. Der Support-Act lohnt sich ebenfalls: Nyos aus Jyväskylä in Finnland spielen doomigen Post-Noise. -rw