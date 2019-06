Seit dem Tod von Tutilo Karcher im Frühjahr führt Candace Carter die Dependance Sulzfeld (Stieglitzplatz 2) alleine weiter.

Zu sehen sind in ihrem dem religiösen Schaffen gewidmeten Ausstellungsort Bilder und Installationen aus fünf Jahrzehnten, u.a. der „Frauenaltar“ von Candace Carter sowie die „Gnadenallegorie“ von Tutilo Karcher. Führungen und Workshops können jederzeit vereinbart werden.

In unregelmäßigen Abständen gibt es in der Dependance auch Kulturelles aus den Bereichen Lyrik, Literatur, Kabarett, Theater, Vorträge zu Themen wie Politik, Theologie oder Philosophie - und Konzerte: Am So, 14.7., 11 Uhr, spielt das Heidelberger Trio Rädelchen - Hans Hachmann (Violine), Rainer Wagenmann (Akkordeon) und Peter Karl (Gitarre) - Musik aus aller Welt. Der Eintritt ist frei, Spenden erwünscht. -pat