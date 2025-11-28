Rainer von Vielen & Suchtpotenzial

Nach acht Jahren Pause sind die neuen Songs persönlich, fast intim, viele entstanden im Rahmen des autobiografischen Theaterstücks „Räuberleiter“.

Es geht nicht um Attitüden, sondern um gelebte Erfahrungen, das Akkordeon atmet, die Gitarre erzählt, das Klavier tröstet, der Bass erdet, das Schlagzeug treibt voran – und dann ist da noch die Tuba, gespielt von Stofferl Well (Biermösl Blosn, Well-Brüder), die dem Sound eine archaische Tiefe verleihen.

Auf dem zweiten Floor spielen Suchtpotenzial das neue Programm „(S)hitstorm“, ein Best-of aus ihren bisher vier Programmen. -rw