Rap-, Hip-Hop- & Singer/Songwriter-Contest

RapperInnen aus Karlsruhe und Ettlingen, DJs, die Urban Dance School plus die Ausstellung „Graffiti trifft Literatur“ repräsentieren die Hip-Hop-Szene der Region.

Der Kulturverein 913 Studio präsentiert zudem eine Compilation mit Songs der Hip-Hop-KünstlerInnen mit Artwork und Booklet, die am Abend in begrenzter Stückzahl erhältlich ist (Fr, 10.12., 19 Uhr). Am Sa, 11.12. ab 19 Uhr stehen dann beim zweiten „Singer/Songwriter Slam-Contest“ klassische Musiker auf der Bühne. -rowa