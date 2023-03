Rawside & Chefdenker

Beinahe zehn Jahre nach „Widerstand“ sind Hennes Hardcore-Punks 2019 mit neuer Platte zurückgekehrt.

„Your Life Gets Crushed“ ist das härteste, schnellste und kompromissloseste Rawside-Album in 25 Jahren (kurzzeitig unterbrochener) Bandgeschichte! An den Drums der Coburger: Sohnemann Henne Jr. Support: Traindown (Fr, 17.3.).

Mit Chefdenker kommt die Kölner Band um Knochenfabrik-Frontmann Claus „Johnny Colognesome“ Lüer – und hoffentlich staufrei über „Hitlers Autobahn“ nach KA. Anschließend: Alles, was das Punk-Herz begehrt, mit DJ Bocky (Sa, 18.3.).

Zur Überbrückung: HC-Punk mit Hard Strike (Köln), Ennolicious (Durmersheim) und Prison Of Hope (Stuttgart, Do, 16.3.). -pat