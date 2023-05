Red London & The Creepshow

Oi!-Fans haben den roten Stern bereits im Kalender!

Red London aus dem englischen Sunderland gründen sich 1981 inspiriert von frühen Punkbands wie The Clash, Chelsea, The Ruts, Stiff Little Fingers, Angelic Upstarts oder The Jam und touren seither fast pausenlos durch ganz Europa (Di, 23.5.).

Der Folgeabend gehört The Creepshow aus Kanada und ihrer Mischung aus Punk, Country, Psychobilly und Rock’n’Roll. Support: White Sparrows (Mi, 24.5.). -pat