Reno Divorce & Götz Widmann

Ihre Mischung aus kraftvollem Punkrock und Roll, bodenständigem Americana und authentischen Geschichten „von Männern und Frauen mit den besten Absichten, die von ihren Lastern filetiert werden“, haben Reno Divorce aus Denver (Colorado) in über 20 Jahren perfektioniert.

Auf Europatournee gehen der eingangs zitierte Frontmann Brent Loveday und Band mit dem fünften Studioalbum „False Starts And Broken Hearts“. Support: The Neckarions aus Stuttgart (Do, 14.11., 20 Uhr).

Aus ggb. Anlass heißt Götz Widmanns Tourmotto „Blütenduft“ und anders als vergangenes Jahr, wo der Liedermacher zum 30. des einstigen Duos konsequent „Joint Venture“-Songs gespielt hat, wird diesmal wieder aus dem vollen „Extremliedermaching“-Repertoire zwischen „Dinger“ und „Tohuwabohu“ geschöpft. Liedwünsche ausdrücklich erbeten (Fr, 15.11., 21 Uhr)! -pat