Reverend Beat-Man & Milan Slick

Popkultur // Artikel vom 30.01.2026

Reverend Beat-Man & Milan Slick

Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.

Ende vom Lied: das Kollaborationsprojekt Reverend Beat-Man & The Underground. 2025 nahmen der König des primitiven Rock’n’Rolls und Slick mit Sebastian Zwahlen (The Monsters, Sha Blah) und Robert Butler (Miracle Workers) das (natürlich via Voodoo Rhythm Records releaste) „Death Crossed The Street“ auf.

Treffende Labelbeschreibung: „Two generations of garage rock collide in a wild, dark and soulful session to play rock’n’roll as fresh and vibrant, wild and dark as never played before.“ -pat

Fr, 30.1., 21 Uhr, Alte Hackerei, Karlsruhe

Anfang « Stahlzeit | Field Commander C. » Ende

Zurück

Kommentare

Einen Kommentar schreiben

Bitte addieren Sie 6 und 8.
WERBUNG
WERBUNG

WEITERE POPKULTUR-ARTIKEL

Field Commander C. (Foto: Max Niemann)

Field Commander C.

Popkultur // Artikel vom 06.02.2026

Nach dem Livealbum, das Leonard Cohens legendäre Welttournee von 1979 dokumentiert, hat sich dieses Karlsruher Tribute benannt.

Weiterlesen …
Reverend Beat-Man & Milan Slick

Reverend Beat-Man & Milan Slick

Popkultur // Artikel vom 30.01.2026

Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.

Weiterlesen …
Stahlzeit (Foto: Christian Böhme)

Stahlzeit

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Das im Veranstalterjargon so gern überstrapazierte „Einheizen“ trifft beim bekanntesten Rammstein-Tribute ausnahmsweise mal vollumfänglich zu!

Weiterlesen …

Hip-Hop-Jam Vol. 3

Popkultur // Artikel vom 24.01.2026

Cypher, groovy Beats, baba Rap & mashallah Mukke.

Weiterlesen …
Werbung
Parkwalker

Parkwalker, How I Left &  Tom Mess

Popkultur // Artikel vom 23.01.2026

Die Slowcore-Helden aus den Kulturdose-Proberäumen feiern ihre neue Scheibe „The Extra Mile“.

Weiterlesen …

Lorenzo de Cunzo & Band

Popkultur // Artikel vom 16.01.2026

Mit seinem neuen Programm „My Favorite Songs!“ begibt sich Bariton Lorenzo de Cunzo auf eine Reise in seine Jazz-, Soul- und Chansonvergangenheit.

Weiterlesen …
Werbung

» weitere interessante Artikel über POPKULTUR

INKA-Kunstkalender Icon

Kunstkalender
Veranstaltungskalender

Veranstaltungs-
kalender
Icon Ticketshop

INKA-Ticketshop
INKA-E-Paper Icon

E-Paper

Nach oben

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

INKA Magazin - Startseite
Navigation einblenden

NAVIGATION

Icon E-Paper