Reverend Beat-Man & Milan Slick

Die erste Kollaboration datiert aus dem Pandemiejahr 2020, als Beat Zeller und Milan Slick an einem vom iranischen Vampir-Western „A Girl Walks Home Alone At Night“ inspirierten alternativen Filmscore arbeiten.

Ende vom Lied: das Kollaborationsprojekt Reverend Beat-Man & The Underground. 2025 nahmen der König des primitiven Rock’n’Rolls und Slick mit Sebastian Zwahlen (The Monsters, Sha Blah) und Robert Butler (Miracle Workers) das (natürlich via Voodoo Rhythm Records releaste) „Death Crossed The Street“ auf. Treffende Labelbeschreibung: „Two generations of garage rock collide in a wild, dark and soulful session to play rock’n’roll as fresh and vibrant, wild and dark as never played before.“ -pat