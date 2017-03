Die Soul-Crew aus Bremen und Hamburg bewirbt sich nun endgültig um den Titelsong des nächsten Bond-Streifens.

Ihr Cinemascope-Breitwand-Track „Offer“ kündigt den Ende Januar erschienenen „Raw Love“-Nachfolger „Wire“ an. Eigentlich kaum zu glauben, dass diese swingende Combo mit ihrer Mischung aus Retro-Soul und Beat aus der Indie-Rock-Band Trashmonkeys hervorgegangen ist!

Markenzeichen: Ex-Basserin Milo Milones vibratogekrönte Stimme, die sich pointiert über den groovig-warmen Rhonda-Sound legt. Der definitive etwas andere Hacke-Monatstipp – be there or be square! Im Anschluss: „60ies Twist Freakout“ mit DJ Ugly Robin.

INKA verlost zum Konzert dreimal die CD. Teilnahme per E-Mail bis Fr, 3.3. an verlosung@inka-magazin.de unterm Stichwort „Wire“. Postadresse nicht vergessen! -pat