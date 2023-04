„Rhythm & Blues“ feat. Deborah Woodson

The Voyagers um Ralf Heinrich (Drums) und Walther Uhling (Keyboard) wählen für jede Ausgabe ihrer Konzertserie spezielle SängerInnen.

Deborah Woodson wurde als Tochter eines Baptistenministers in Georgia geboren und sang schon als Kind im Gospelchor ihres Großvaters. Woodson startete ihre professionelle Laufbahn in New York und stand u.a. mit Superstars wie Bette Midler, Liza Minelli und George Benson in Las Vegas auf der Bühne. Seit 1997 ist die Sängerin mit der umwerfenden Ausstrahlung und Multioktavenstimme von Deutschland aus aktiv. -rw