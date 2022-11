„Rhythm & Blues“ feat. Elon Bivins

Zum nächsten Konzert seiner „Rhythm & Blues“-Reihe hat der Künstlerische Leiter der Voyagers Ralf Heinrich den aus Florida stammenden Elon Bivins eingeladen.

Der Sänger und Bassist startete die musikalische Karriere in der Gospelkirche seines Vaters; später gründete er mit seinen Geschwistern die erste eigene Band.

Bivins spielte mit der berühmten Studioband Expose, mit Pattie Labelle, MC Hammer, Vanessa Williams, Milli Vanilli oder Kool & The Gang und schloss sich 1996 der legendären Gesangsformation The Drifters an. Seit 2004 gastiert er in ganz Europa als Solosänger. -pat