Rhythm & Blues feat. Ty le Blanc

Die „Rhythm & Blues“-Reihe im Kurhaus Baden-Baden, kuratiert vom Schlagzeuger der Band The Voyagers, Ralf Heinrich, lädt stets wechselnde Gast-VokalistInnen zu ihren Konzerten ein, jeder Abend wird so zu einem musikalischen Unikat.

Die in El Paso, Texas, geborene Sängerin Ty le Blanc hat afrikanische und französische Wurzeln, tourte viel durch die USA, ist inzwischen aber auch in Europa angekommen und spielte u.a. auf dem „Pistoia Blues Festival“, „The Venice Jazz Festival“ und „The Festival di Avezzano“. Sie sang in ihrer Karriere schon Gospel, Blues, Reggae oder Pop, ihre jüngste CD-Produktion „Freedom“ ist ein Fusionprojekt von R’n’B und Jazz. -rw