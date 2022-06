Rhythm & Blues: From Sax To Soul

The Voyagers um Ralf Heinrich (Drums) und Walther Uhling (Keyboard) laden zu den Extra-Ausgaben der beliebten BBE-Konzertreihe neben weiteren Bandmitgliedern immer auch gleich mehrere Special Guests ein.

Und machen den Abend so zu einem Gipfeltreffen hochklassiger Musiker. In diesem Jahr steht das Konzert unterm Motto „From Sax To Soul“.

Mit Sir Waldo Weathers und seinen Kollegen Dennis Tiborc und Chancy Gärtner trifft geballte Saxofon-Power auf die großen Soulstimmen von David Whitley und Ingrid Arthur. -pat