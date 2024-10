Rick Hollander Quartett

Der US-Schlagzeuger, der in New York u.a. mit Größen wie Woody Shaw oder Roy Hargrove arbeitete, lebt seit 1991 in München.

Und tourt mit seinem international besetzten Quartett mit Brian Levy (Saxofon/Flöten), Paul Brändle (Gitarre) und dem groovenden Basser Giampaolo Laurentaci aus Lecce unermüdlich um den Globus. -rw