Riedler Open Air 2019

Aus einer Bierlaune heraus sind in eher beschaulichen Örtchen ja schon ganz andere Open Airs entstanden.

Und auch das Metal- und Rock-Festival „ROA“ in Wiernsheim bei Pforzheim hat sich seit 2012 zu einem Szenehotspot entwickelt, ohne jedoch an familiärem Charme einzubüßen. 19 Bands bilden das Line-up beim „Riedler Open Air“, darunter bekannte Namen wie Cypecore (Sa, 21.40 Uhr) und Winterstorm (Fr, 21.50 Uhr) oder die TV-bekannten Pussy Sisster (Sa, 23.05 Uhr). Cantus Levitas (Fr, 19.30 Uhr) sorgen für die Folk-Metal-Quote und neuerdings darf auch getanzt werden, wenn Ezzo (Sa, 17 Uhr) und The Journey Back (Sa, 15.50 Uhr) ihren pogotauglichen Mix aus Punk, Ska und Rock spielen.

Vornweg steigt die Warm-up-Party (Do, 20.15 Uhr) mit drei Gigs. Der idyllisch zwischen Wiernsheim, Serres, Iptingen und Mönsheim mitten in der Natur gelegene ROA-Holyground umfasst ein Campingareal, Wohnmobilstellplätze, eine Grillgelegenheit und einen Pool, um das Moschmütchen zu kühlen. -pat