Zwischen 2005 und ’12 machten sich die Ruhrpottler als deutsche Hardcorevertreter einen Namen.

Zehn Jahre später gab’s die Ritual-Reunion – inkl. unverhofftem neuem vierten Album „Songs For The Haunted“, dem man die vielseitigen musikalischen Projekte der Zwischenzeit (Messer, Die Negation, Orbit The Earth, All The Ghosts, Wire Love, Station 17, Die Heiterkeit und Joachim Franz Büchner Band) deutlich anhört: Waren die alten Ritual vor allem wütend, klingen die Jugendfreunde auf der Single „Silver Lining“ so melodisch wie nie zuvor!

Supports: Slon und Prison Of Hope. -pat