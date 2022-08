Für 20 Jahre besten Progrock stehen Mariusz Duda und Band.

Die Warschauer sind ein echtes Genreschwergewicht und feiern das Jubiläum auf einer Europatournee. Parallel arbeiten sie am achten Studioalbum, das 2023 erscheint. Bis dahin müssen sich die Anhänger mit dem Best-of „The Shorts & The Longs“ und dem neuen Track „Story Of My Dream“ vertrösten. -pat