Robert Forster

Das Mastermind der Go-Betweens hat sein zweites Soloalbum vorgelegt.

Angefangen beim munteren Top-Ten-Pop des titelgebenden „Inferno“ über die Beach-Groove-Nummer „Life Has Turned A Page“ bis hin zum Epos „One Bird In The Sky“ bedient sich der australische Singer/Songwriter wieder eines breiten musikalischen Spektrums und liefert noch dazu die beste Gesangsleistung seiner langen Karriere ab. -pat