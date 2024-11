Robin Mock Quartett

Bassist Robin Mock – er studierte eigentlich Saxofon – spielt u.a. bei Three And More und dem Nordbecken Quartett, in seinem eigenen Quartett steht Modern Jazz auf der Agenda.

Mit Pianist Wolfgang Klockewitz, lang auch musikalischer Leiter des Jazzchors Ettlingen, Gerd Pfeuffer (Altsax/Sopransax/Flöte) und dem viel beschäftigten Drummer Jonathan Zacharias hat er gleich drei coole Musiker an seiner Seite. -rw